Simone Inzaghi - la rivincita del mister che ha superato i trofei di Mou

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 22 aprile 2024) «Emozionandoci insieme, davanti alle due stelle che si accendono stanotte, pensiamo a tutti coloro che hanno compiuto questa impresa straordinaria. Il mio più grande ringraziamento va ai nostri guerrieri che lottano sul campo. Al nostro grande, e tutto il suo staff: grazie. Sei un regalo per me durante la mia Presidenza». Parola del presidente dell’Inter Steven Zhang, che celebra la conquista dello scudetto. «Voglio ringraziare la dirigenza, tutti le donne e gli uomini del Club, ma anche i miei giocatori: siete il mio orgoglio. Siete un gruppo di campioni fatto di valori autentici». E la seconda stella arriva grazie a lui,, l’uomo che, ricorda Ansa, allena senza straparlare. Perché gli bastano poche parole. Come nel settembre 2022, quando ...