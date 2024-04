SIMEST guida le imprese italiane verso una crescita sostenibile

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 22 aprile 2024) Motore dell’espansione all’estero delle aziendepercorrendo la via della sostenibilità: il green è la nuova missione di, società del gruppo CDP, che nel Piano Strategico 2023-2025 “Impatto d’Impresa” rafforza il proprio supporto all’internazionalizzazione delle realtà del made in Italy attraquattro pilastri: lae di qualità; la digitalizzazione e l’efficienza operativa; la valorizzazione delle persone e la cultura aziendale, l’impatto sul territorio secondo le direttive ESG, acronimo inglese che riunisce i principi ambientali, sociali e di governance. Un grande patto per il green con le, ma anche con i dipendenti Il nuovo piano della società presieduta da Pasquale Salzano eta dall’amministratore delegato Regina ...