Sicurezza sismica - architetti a confronto sulle nuove opportunità

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuto nel pomeriggio presso l’Auditorium Polo Giovani in via Morelli e Silvati, l’evento formativo “Portale S.I.smi.CA Regione Campania, modifiche operative dal 1° marzo 2024, Deposito RSU, Certificato R.E. e Collaudo” organizzato dagli Ordini professionali provinciali. Sono interventuti: l’arch. Eleonora Dionisio, vicepresidente dell’Ordine degli, l’ing. Giovanni Acerra, presidente dell’Ordine degli Ingegneri, il geom. Antonio Santosuosso, presidente del Collegio dei Geometri, l’ing. Elisabetta Romano, dirigente del Genio Civile di Avellino e l’arch. Andrea Nastri, dirigente del Genio Civile di Ariano Irpino. Hanno relazionato l’ing. Massimo Maggio, della società Paesit srl, gestore del Portale S.I.smi.CA, l’ing. Alessia Iannillo, Rup del Genio Civile di Avellino, l’ing. Pietro Alfonso Vitale, presidente della commissione ...

