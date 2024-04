Siamo pronti per la carta dei caffè?

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 22 aprile 2024) La ristorazione di livello deve saper stare al passo con i nuovi trend e offrire ai propri ospiti un’esperienza sempre più completa e inclusiva. Oramai è possibile assaporare un ottimo menu degustazione in cui ogni portata è accompagnata da un signature cocktail creato appositamente per sposare l’estro dello chef, oppure farsi consigliare dal sommelier un’opzione di pairing analcolico di grande qualità tra succhi, estratti e centrifugati. Allo stesso modo, c’è grande attenzione verso qualsiasi tipo di allergia o regime alimentare particolare, il personale è sempre pronto a venire incontro alle necessità del commensale snocciolando molteplici opzioni vegane o gluten free con estrema cortesia e anche un pizzico di soddisfazione. C’è solo un comparto in cui, ancora oggi, il livello si abbassa vertiginosamente, lasciando all’ospite l’amaro in bocca – letteralmente. Il ...