Serie A 2023 2024 | la classifica del girone di ritorno

Le Pagelle di Roma-Bologna 1-3 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2023/2024. Allo stadio Olimpico i felsinei trovano una vittoria roboante in casa di una diretta concorrente in gran forma e così facendo riescono davvero a compiere un passo forse decisivo per la qualificazione alla prossima Champions. Nel primo tempo segnano El Azzouzi con una splendida bicicletta e poi anche ... (sportface)

Il video con gli Highlights e i gol di Roma-Bologna 1-3, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2023/2024. All’Olimpico enorme prova di forza dei felsinei, che con questo successo blindano o quasi la qualificazione Champions e battono una diretta concorrente che arrivava allo scontro diretto in grande fiducia: in gol nel primo tempo El Azzouzi in rovesciata e poi Zirkzee, nella ripresa accorcia le distanza Azmoun ma la richiude ... (sportface)

Le Formazioni ufficiali di Milan-Inter, match valevole per la trentatreesima giornata di Serie A 2023/2024. La sfida che chiude questo turno di campionato è il Derby della Madonnina, che potrebbe regalare ai nerazzurri il titolo di campioni d’Italia. Servirà però battere il Milan, una squadra a caccia di riscatto dopo la deludente eliminazione dall’Europa League. La squadra di Inzaghi scenderà in campo con i favori del pronostico, ma i ... (sportface)

NON PERDERTI IL DERBY DI MILANO CON LA PROMO DAZNI PRIMI 4 MESI A 19,90 € AL MESE INVECE DI 34,99 €. ATTIVA ORA. Dopo l'esito dei quarti di finale della UEFA Europa League (con le qualificazioni alle semifinali di Roma ed Atalanta) e della Conference League (con il pass ottenuto dalla Fiorentina), la Lega Serie A ha ufficialmente annunciato il calendario della stagione 2023/2024. Potrai seguire gli incontri della 33a e 34a Giornata in diretta ... (digital-news)

Su Sky e in streaming su NOW, in campo la Serie A TIM, con 3 partite per ogni turno in co-esclusiva, per un totale di 114 match a stagione: da venerdì 19 a lunedì 22 aprile, appuntamento con la trentatreesima Giornata della stagione 2023/2024. Venerdì alle 20.45 in campo Cagliari-Juventus su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Sabato seraè il turno di Verona-Udinese (Sky Sport Calcio, Sky Sport ... (digital-news)