Scudetto Inter - i ‘complimenti’ di Andrea Agnelli

Pubblicato il 23 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Nel ventesimo Scudetto dell'Inter sono tanti i giocatori decisivi ma l'uomo copertina non può che essere Lautaro Martinez. Il 'Toro' a 26 anni ha raggiunto la piena maturità ed è stato il capocannoniere della Serie A con 23 reti. Al di là di un calo umano e comprensibile nell'ultimo mese ha segnato con una continuità impressionante, risolvendo con la sua classe diverse partite e risultando decisivo ... (dayitalianews)

Pubblicato il 23 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Quella verso la seconda stella è stata una cavalcata senza intoppi per l'Inter, dominatrice della Serie A 2023-2024 dalla prima giornata fino al trionfo nel derby sul Milan, con la conquista del tricolore con 5 giornate di anticipo e ben 17 punti di vantaggio sul Milan, secondo in classifica. Sono 86 i punti della squadra di Simone Inzaghi, frutto di 27 vittorie, 5 pareggi e solo un ko. La stagione ... (dayitalianews)

“Occhi al cielo siamo campioni d’Italia”. E’ il messaggio sui social dell’Inter per festeggiare lo scudetto, il 20° della sua storia, ottenuto grazie alla vittoria nel derby contro il Milan per 2-1. Presente anche l’hashtag #IM2Stars, per la seconda stella conquistata con il ventesimo titolo. Al triplice fischio il settore nerazzurro si è trasformato in una bolgia. I calciatori si abbracciano in campo, Lautaro Martinez scoppia in lacrime, tutta ... (calcioweb.eu)

Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, ha parlato in conferenza dopo il Derby Milan-Inter, partita della 33^ giornata della Serie A 2023-2024 (pianetamilan)

"Abbiamo sempre lavorato per far sì che potessero succedere giornate come oggi. Sarà indimenticabile, ci sarà modo di festeggiare insieme alla nostra gente. Vincere un derby così in casa nel Milan è qualcosa che rimarrà". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa dopo la vittoria dello Scudetto. "Questa cavalcata è bellissima. Questa serata rimarrà, probabilmente non me ne rendo ancora conto, ma sono assolutamente ... (quotidiano)