Scudetto Inter | fuga e trionfo - cavalcata fino alle stelle con dieci vittorie di fila a inizio 2024

Proseguono i meritatissimi festeggiamenti dei tifosi dell’Inter dopo la vittoria nel derby contro il Milan, decisivo per assegnare matematicamente lo Scudetto ai nerazzurri. I tifosi al Duomo mandano un messaggio a Zlatan Ibramovic. FESTEGGIAMENTI – I tifosi dell’Inter festeggiano al Duomo dedicando i cori ad Hakan Calhanoglu. Poi uno striscione dedicato a Zlatan Ibrahimovic, oggi dirigente del Milan: «Mandate un messaggio a Zlatan!». I tifosi ... (inter-news)

Arnautovic non è entrato nel derby Milan-Inter, ma non può certo perdersi i festeggiamenti per lo scudetto numero venti. Il suo secondo in nerazzurro, dopo quello del 2010. E fa un paragone, all’uscita dall’Hotel Sheraton. DI NUOVO CAMPIONE – Marko Arnautovic quattordici anni dopo può gioire di nuovo. Nel 2010 era appena all’inizio della sua carriera e diventò protagonista dei festeggiamenti per il Triplete, ora ha fatto un lungo percorso ma è ... (inter-news)

Grandissima festa dei tifosi dell’Inter per celebrare la vittoria nel derby contro il Milan e la conquista del ventesimo scudetto della squadra di Inzaghi. Piazza Duomo, popolata di nerazzurro, si illumina. FESTEGGIAMENTI – Il freddo e la pioggia non fermano i tifosi dell’Inter, che dopo il trionfo nel derby contro il Milan si sono spostati in Piazza Duomo per festeggiare il tanto desiderato ventesimo scudetto. Il centro di Milano, ma non solo, ... (inter-news)

Lo scudetto dell’Inter dà anche una sentenza nell’albo d’oro della Serie A: non solo la seconda stella, non solo il derby vinto, ma pure il sorpasso al Milan! Un qualcosa di memorabile, che non sarà possibile dimenticare per come è arrivato. Serie A – l’albo d’oro DOPO LO scudetto DELL’Inter Juventus 36 (1905, 1925-1926, 1930-1931, 1931-1932, 1932-1933, 1933-1934, 1934-1935, 1949-1950, 1951-1952, 1957-1958, 1959-1960, 1960-1961, 1966-1967, ... (inter-news)