Scudetto Inter | festa in Piazza Duomo | video

Pubblicato il 23 Aprile, 2024 (Adnkronos) – L' Inter vince lo Scudetto 2023-2024. I nerazzurri sono campioni d'Italia per la ventesima volta grazie alla vittoria per 2-1 nel derby con il Milan e la festa può cominciare. Migliaia di tifosi si radunano a piazza Duomo per celebrare il trionfo. — [email protected] (Web Info) (dayitalianews)

Pubblicato il 23 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Quella verso la seconda stella è stata una cavalcata senza intoppi per l' Inter , dominatrice della Serie A 2023-2024 dalla prima giornata fino al trionfo nel derby sul Milan, con la conquista del tricolore con 5 giornate di anticipo e ben 17 punti di vantaggio sul Milan, secondo in classifica. Sono 86 i punti della squadra di Simone Inzaghi, frutto di 27 vittorie, 5 pareggi e solo un ko. La stagione ... (dayitalianews)

Pubblicato il 23 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Un post con una data scritta in numeri romani e il 'fino alla fine' targato Juventus. Andrea Agnelli , ex presidente bianconero, dal proprio profilo X 'celebra' lo Scudetto vinto dall' Inter , il ventesimo della storia nerazzurra se si considera anche quello attribuito a tavolino al club milanese nell'epoca di calciopoli. L' Inter nel 2024 conquista la seconda stella, un traguardo che la Juve ha ... (dayitalianews)

Asllani parla appena iniziati i festeggiamenti per il trionfo nel derby Milan-Inter, che vale la seconda stella. Le sue dichiarazioni per la prima volta da campione d’Italia a Inter TV. CAMPIONISSIMI – Kristjan Asllani non si contiene per lo scudetto nel derby Milan-Inter: «Per me che sono tifoso è una sensazione indescrivibile, non vedo l’ora di poter festeggiare con tutti. Vincerlo nel derby forse conta ancora di più. Siamo contenti, volevamo ... (inter-news)