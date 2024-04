Scontri e vittoria per la Fiorentina | Salernitana sconfitta 0-2

Psg, poker al Lione. Monaco secondo: Zakaria stende il Brest - La formazione di Luis Enrique a un passo dalla vittoria della Ligue 1. L'ex Juve in gol nello scontro diretto per la Champions. Colpo salvezza per Montpellier e Metz ...tuttosport

GdS - Scudetto Inter nel derby Quel patto che dura dal 1981: nessuno scontro tra le due tifoserie - Non c'è grande preoccupazione a Milano in caso di una possibile vittoria dell'Inter nel derby contro il Milan che regalerebbe lo Scudetto e la Seconda Stella alla squadra ...fcinternews

Taranto-Avellino 1-0: i lupi secondi con il Benevento - Nella penultima gara della regular season, l’Avellino rimedia una sconfitta sul campo del Taranto e viene raggiunto al secondo posto dal Benevento, anche se i lupi sono avanti ai sanniti per ...ilmattino