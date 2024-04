Rupert Grint | Ron e io eravamo una persona sola Harry Potter è stato soffocante

Rupert Grint e Jessie Cave, i celebri attori che in Herry Potter hanno interpretato Ron Weasley e Lavanda Brown, hanno ricreato un video sui social con una delle loro scene nel film in occasione della Dream It Convention. La scena in questione mostra la sequenza tratta da Harry Potter e il Principe Mezzosangue in cui Lavanda Brown fa indossare al suo amato Ron una collana, testimoniando in questo modo il suo legame con il giovane mago. ... (screenworld)