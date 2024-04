L'Antiterrorismo italiano è in costante allerta per il rischio terrorismo: il Viminale ha mappato i luoghi di culto islamici di Roma facendo emergere quelli abusivi (ilgiornale)

Nel corso dei consueti controlli pre-partita, disputata ieri all’Olimpico, Roma – Milan, valido per l’accesso alla semifinale di Europa League, la Polizia ha svolto i consueti controlli, anche in ... (ilcorrieredellacitta)

Sono nascoste in capannoni, garage, seminterrati, talvolta in appartamenti. Sono le 53 moschee abusive della Capitale, mappate dal ministero dell’Interno nell’ambito delle azioni messe in atto per ... (secoloditalia)

Roma, bus turistico in fiamme sul Gra: nube nera e traffico in tilt - Bus turistico in fiamme sulla corsia esterna del Grande Raccordo anulare di Roma (Gra), all'uscita tra Casilina e Prenestina, nessun ferito. Alle 8.30 di questa mattina i vigili del fuoco sono ...adnkronos

Roma: pullman turistico a fuoco sul GRA | FOTO - Alle ore 8.30 di oggi 22 aprile la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato tre mezzi (12A, 10A, AB10) per un incendio bus turistico sulla corsia esterna dell’A90, in corrispondenza dell ...ilcorrieredellacitta

Nuovi treni per le Metro A e B di Roma, ecco come saranno - Colpo grosso a Roma. Due ladri hanno rubato prodotti hi tech per 200 mila euro in un negozio di... Roma Today 21-04-2024 20:51 CRONACA Trinità dei Monti, lastra di piombo rischia di cadere da 40 metri ...virgilio