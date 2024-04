Regina Coeli - detenuto 36enne si impicca alla branda | è il 32esimo del 2024

(Adnkronos) – "Ancora un morto in carcere, un suicidio, a Regina Coeli qualche ora fa. Ero all’interno dell’istituto, in direzione, quando è arrivata la notizia: un uomo di trentasei anni, cinese, in carcere da poco più di un mese, si è impiccato alla terza branda del letto a castello nella solita settima sezione, quel porto […] L'articolo Roma, detenuto suicida a Regina Coeli proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di ... (webmagazine24)

L'uomo, 36 anni, si è impiccato. Si tratta del trentaduesimo suicidio di un detenuto in Italia dall'inizio dell'anno, il secondo nel Lazio "Ancora un morto in carcere, un suicidio, a Regina Coeli qualche ora fa. Ero all’interno dell’istituto, in direzione, quando è arrivata la notizia: un uomo di trentasei anni, cinese, in carcere da poco […] (sbircialanotizia)

I dati del rapporto dell'associazione Antigone sulle carceri in Italia. Secondo i parlamentari del Pd Cecilia D'Elia, Filippo Sensi, Andrea Casu e Marianna Madia, "il carcere di Regina Coeli è un estremo rappresentativo delle condizioni delle carceri italiane".Continua a leggere (fanpage)

