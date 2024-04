Rapinata in casa in piena notte | l’incubo a occhi aperti di una 80enne pontina

(Di lunedì 22 aprile 2024) Pubblicato il 22 Aprile, 2024 Nella tranquillità delladi Spigno Saturnia, un’abitazione è diventata teatro di una rapina spaventosa. I Carabinieri del N.O.R.M. di Formia sono intervenuti dopo che una donna, nata nel 1944, ha subito un’aggressione nella sua stessa. Dettagli dell’Incidente Notturno Verso l’01:15, la proprietaria è stata brutalmente svegliata da due individui mascherati e che indossavano i guati. Minacciata di non opporsi, la donna è stata costretta a consegnare ai rapinatori 300 euro in contanti e diversi monili preziosi in oro. Subito dopo il furto, i malviventi hanno fatto perdere le loro tracce fuggendo con l’auto della vittima. Recupero dell’Auto e Indagini in Corso Fortunatamente, l’auto rubata è stata ritrovata intorno alle 02:30 dai Carabinieri della Stazione di Scauri di ...

FUCECCHIO (Firenze) In pieno giorno, alle undici di mattina, due rapinatori travisati in volto sono entrati in casa di un’anziana, l’hanno minacciata, terrorizzata e spintonata a terra per pochi ...

Como , 2 aprile 2024 – Colpita al volto e rapinata di 15mila euro tra denaro e gioielli. E’ avvenuto questa mattina in via Felice Bonanomi a Como , in centro storico, dove la donna , 59 anni, aveva ...

La donna è riuscita a scappare e ha dato l'allarme, facendo arrivare la polizia sul posto in pochi minuti. I tre si sono dati alla fuga e non sono stati ancora trovati.Continua a leggere

Lo spavento, gli spintoni: rapina in villa sabato notte a Induno Olona - I residenti, presenti in casa, aggrediti e strattonati. Malviventi travisati forse entrati in casa per un furto: non avevano armi. Sulla vicenda indagano i carabinieri del nucleo Operativo della Compa ...varesenews

casalvolone, aggredisce la vicina e la rapina: condannato a 3 anni e mezzo - La vittima lo aveva riconosciuto nonostante si fosse travisato indossando una felpa con cappuccio. Il vicino è poi fuggito dal balcone ...lavocedinovara

