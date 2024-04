Ranking olimpico - chi sono gli italiani al momento qualificati per Parigi 2024 | solo Sinner sicur - bagarre per tre posti

Sabato 20 aprile, all’alba italiana, si disputerà la tappa della Coppa del Mondo 2024 di Triathlon a Wollongong, in Australia: a poco più di un mese dalla chiusura del ranking olimpico, fissata per il 27 maggio (in pratica dopo la tappa delle World Series di Cagliari), tanti atleti saranno alla ricerca di punti pesanti per scalare la graduatoria. A Wollongong si gareggerà su distanza sprint: 750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Martina Trevisan ed Anhelina Kalinina, secondo turno del WTA 250 di Rouen, Francia. La tennista toscana torna in campo sulla terra rossa indoor di Rouen dopo la convincente vittoria contro Naomi Osaka. L’azzurra continuerà il proprio torneo contro la testa di serie numero 3, l’ucraina Kalinina. Trevisan ha ... (oasport)

La seconda tappa della Coppa del Mondo 2024 di Pentathlon moderno si terrà dal 16 al 21 aprile ad Ankara, in Turchia, città che sarà sede anche della Finale del circuito maggiore, in calendario dal 22 al 26 maggio: l’Italia andrà alla ricerca, con tre rappresentanti del settore maschile, di punti pesanti per il ranking olimpico. Nella tappa anatolica saranno in gara, nelle prove individuali, tra le donne Alessandra Frezza, Alice Sotero (in ... (oasport)

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 i posti riservati al tennis sono 172, 86 per genere: ogni Paese potrà qualificare al massimo 6 atleti per genere e schierarne 4 in ciascun torneo di singolare, dove saranno 56 gli atleti che si qualificheranno ai Giochi attraverso il ranking che verrà rilasciato il 10 giugno 2024, al termine del Roland Garros. Curiosamente i tornei olimpici si giocheranno proprio sui campi che ospiteranno gli incontri del secondo ... (oasport)

Nelle qualificazioni ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per il Tiro a segno sono state finora assegnate nelle specialità da 10 metri ben 92 carte olimpiche non nominali, 23 per ogni gara individuale: l’Italia ha centrato finora soltanto due pass, uno nella carabina 10 metri ad aria compressa maschile con Danilo Dennis Sollazzo ed uno nella pistola 10 metri ad aria compressa maschile con Paolo Monna. Le ultime due quote saranno distribuite al ... (oasport)