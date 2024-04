Rai - nuovi abbandoni dopo Amadeus | chi è a rischio

(Di lunedì 22 aprile 2024)sembra aver scatenato un effetto domino, di cui però in realtà il primo artefice sarebbe stato ancor prima di lui Fabio Fazio. L’annuncio anche dello speaker radiofonico del suo abbandono dalla Rai ha scombussolato l’intero equilibrio della tv di Stato. Ecco chi altro potrebbe prendere la stessa decisione entro la fine della stagione. La Rai perde sempre più pedine dalla sua scacchiera. Prima Fabio Fazio e adesso è arrivata anche l’ufficialità da parte di, che ha ufficializzato il suo abbandono a seguito di un videomessaggio pubblicato sui suoi social a cui ha fatto seguito un comunicato stampa ufficiale della Rai. Eppure, i due conduttori potrebbero non essere gli unici ad allontanarsi dalla rete del servizio pubblico. Ecco quali sono gli altri nomi a. Rai,l’addio di Amadues ...

(Adnkronos) – La Russia potrebbe aumentare gli attacchi contro l' Ucraina prima dell’arrivo di nuovi aiuti Usa. Lo scrive l'Istituto per lo studio della guerra (Isw) all'indomani dell'approvazione ...

Gasparri contro Scurati: l'ex vicepresidente del Senato non accetta l'ironia e insulta su Twitter - Il capogruppo di Forza Italia porta avanti la sua tesi: lo scrittore non andava pagato perché «il 25 aprile va celebrato senza emettere fattura», ma non ...ilsecoloxix

A Napoli applausi per Scurati che legge il monologo: "Ora ho paura, ho un bersaglio sulla faccia" - Un'ovazione accoglie Antonio Scurati a Napoli, alla Repubblica delle Idee, prima uscita pubblica per lo scrittore dopo lo stop della Rai al suo monologo sul 25 aprile.ansa

Chi vuole distruggere la Rai Il caso Scurati e ‘l’effetto Ferragni’ - Atmosfera di forte tensione si respira alla Rai di Viale Mazzini, dopo lo stop al monologo dello scrittore Antonio Scurati sul 25 aprile ...policymakermag