Rai - dopo Fazio anche Amadeus va a Discovery | perchè tutti lasciano il servizio pubblico televisivo?

(Di lunedì 22 aprile 2024) News Tv.via dalla Rai.Fabiodecide di lasciare la Rai e trasferirsi a. Dietro questa scelta non ci sarebbero solo motivazioni “economiche”. (Continua…) Leggi, le cifre: quanto guadagna il conduttore Leggi: Fabiova via dalla Rai: il retroscenavia dalla Rai: raggiungeLa RAI perde i pazzi.l’addio di Fabio(e della Littizzetto),decide di trasferirsi a. Avrà probabilmente un programma in ...

Emergono altri due casi di sospetta censura in Rai dopo il caso del monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile. I casi riguardano ancora una volta «Che sarà» su Rai3 condotto da Serena Bortone e ...

Fedez, quanto a guadagnato per l’intervista a Belve Ecco la verità - Si sta parlando tantissimo in queste ore del compenso che Fedez avrebbe percepito per l'intervista recente a Belve. Ecco la verità.donnaglamour

Francesca Fialdini sostiene Serena Bortone: “Non è lei a dover subire un processo ma chi impedisce pluralità di opinione” - Francesca Fialdini sostiene la collega Serena Bortone dopo quanto accaduto con la cancellazione del monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile ...fanpage

Stasera in TV: film e programmi di oggi lunedì 22 Aprile - Cerchi qualcosa da vedere in televisione oggi La nostra guida Stasera in Tv ti aiuterà ad analizzare il palinsesto dei programmi televisivi.tvdaily