Quei Briganti come eroi western. Cosa ci ha convinto (e cosa no) della serie NetflixQuei Briganti come eroi Western. Cosa ci ha convinto (e cosa no) della serie Netflix - Debutta il 23 aprile su Netflix Briganti, la serie scritta dal collettivo GRAMS* e composta da sei episodi che porta il pubblico indietro nel tempo, in un'Italia appena riunificata che però deve pagar ...msn

Matilda Lutz: «E non ditemi che sono bella...» - È di una bellezza che fa anche un po’ male, Matilda Lutz: la guardi e, senza alcuna fatica, ti meraviglia. La vedi e ti rendi conto che, qualche volta, eleganza, atletismo e pura magia esistono natura ...panorama

5 serie tv da vedere su Netflix questa settimana: le novità da non perdere - 5 serie tv da vedere su Netflix questa settimana: le novità da non perdere È il momento di scoprire quali sono le serie tv da tenere d'occhio su Netflix questa settimana ...filmpost