Propaganda! L’Italia dal Ventennio alla Repubblica - inaugurata la mostra

(Di lunedì 22 aprile 2024) Arezzo, 22 aprile 2024 – Allestita nell’Atrio di Palazzo San Michele a Castiglion Fiorentino, l’esposizione sarà visitabile fino al prossimo 2 giugno. Mercoledì 24 aprile alle ore 10, appuntamento con la conferenza del Professor Gabriele Paolini nella Chiesa di Sant’Angelo al Cassero. È stata, nell’atrio di Palazzo San Michele, ladal”, un’esposizione che intende ripercorrere le tappe più significative della nostra storia contemporanea attraverso alcuni prodotti della cultura popolare come i manifesti murali. Lasi compone, infatti, di quaranta manifesti storici diprovenienti dall’Archivio Comunale e riguardanti, oltre gli anni del regime ...

