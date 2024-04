Piena di se - Sofia Tornambene?torna sulle scene musicali con il nome d’arte Kimono

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 22 aprile 2024) MILANO – Dal 19 aprile è disponibile in digitale e in radio “di se” (Dischi dei Sognatori / distribuito da ADA Music Italy) il nuovo brano della La vincitrice della 13a edizione di X FactorTornambene, in arte. “DI SE”, suonato e prodotto dalla stessa artista e da Maestro in collaborazione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Addio al compositore Ennio Morricone Naya Rivera, la maledizione di Glee colpisce ancora Alla scoperta di Raffaele Argentieri Jr: l’intervista Enzo Cianci, una vita da pioniere Gianni Maisto, original soundtrack: “Risuonando” Vita da cantautore: intervista ad Angelo Bettati