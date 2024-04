Pensioni - a rischio Quota 103 | torna lo spettro della legge Fornero Cosa dicono i conti del Def

Pensioni , l’ Italia e la notizia di un possibile giudizio di disubbidienza previsto dall’UE: Un rischio per l’economia e le Finanze Nazionali. Pensioni in Italia e il Giudizio di Disubbidienza Previsto dall’UE. Recentemente, l’ Italia si trova di fronte al rischio di un protocollo di contravvenzione da parte dell’Unione Europea a causa di questioni legate all’Irpef e […] L'articolo Pensioni news : Italia a rischio sanzioni UE proviene da ... (tenacemente)

Dagli Stipendi alle pensioni, dalla riforma dell'Irpef alla Quota 103, passando per il taglio del cuneo fiscale. Le premesse per la manovra del prossimo autunno non sono delle migliori e tutte queste misure sono quantomeno a rischio. La Commissione europea, dopo le elezioni di giugno, avvierà la procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo, come già annunciato dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Un esito scontato, considerando il ...