Ordine soffre tantissimo | Inter - leggo i bilanci! Milan futuro più roseo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 aprile 2024)in vista dell’imminente scudetto dell’, che potrebbe arrivare oggi al derby col. Si mette a parlare di. DIFFERENZE ? Dagli studi di Pressing, Francotanto e parla così: «Tradal punto di vista finanziario e dal punto di vista dell’età media della squadra ilpiùce l’ha ile non l’. Non mi rassicurano le parole di Zhang. Ha detto in buona sostanza: che prenderà in prestito una somma da un altro fondo per ripagare il fondo Oaktree. Non si può passare che lo scudetto del 2022 sia passato per la spallata di ...