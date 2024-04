Nottingham Forest | Abbiamo chiesto a commissione arbitrale di rendere pubblici audio Taylor-Var

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ilva ulteriormente all’attacco e dopo le proteste di ieri per l’arbitraggio dell’arbitro, che non ha concesso tre rigori, e del Var Stuart Atwell, che non ha richiamato il fischietto della finale di Europa League Siviglia-Roma e che è stato accusato di essere un tifoso del Luton (altra squadra coinvolta nella lotta salvezza), adesso con un nuovo post sui social ha confermato di aver proceduto con una richiesta formale al PGMOL, lache designa i fischietti della Premier League: “Ilha presentato oggi una richiesta formale al PGMOL perdi pubblico dominio le registrazionitra gli arbitri durante la partita di ieri contro l’Everton al Goodison Park. Il club ha ...

Beto sviene dopo uno scontro in campo, portato via in barella - Attimi di paura per Beto, attaccante portoghese dell'Everton ed ex calciatore dell'Udinese. Il 26enne di Lisbona, durante il match di Premier League contro il ...lapresse

Everton, Beto sta meglio: ha lasciato l’ospedale - Beto ha lasciato l'ospedale dopo il brutto scontro aereo durante Everton-Nottingham Forest. Attimi di paura e ora l'Everton rassicura tutti ...derbyderbyderby