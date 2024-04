Non c' è nessuna minaccia fascista - ma che pena il servilismo ottuso

Leggi tutta la notizia su today

(Di lunedì 22 aprile 2024) La vicenda della censura subita dallo scrittore Antonio Scurati per un monologo commissionatogli e poi “revocato” dalla Rai in vista del 25 Aprile è esplicativa di molte cose, tutte poco gradevoli. Tra queste non c’è, fortunatamente, il pericolo immediato di un regime autoritario, l’ipotesi di...