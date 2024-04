Negli ultimi anni tv ostaggio dei soliti - Sallusti e Travaglio prezzemolini

Recentemente, un’analisi condotta da Tommaso Anasta, Nicola Chelotti e Marco Gambaro e pubblicata su X dall’economista Riccardo Puglisi, ha evidenziato l'importanza di considerare non solo i politici, ma tutti gli ospiti presenti nei talk show, al fine di valutare l'equilibrio politico e giornalistico all’interno di tali programmi televisivi Segui su affaritaliani.it (affaritaliani)

Un’analisi condotta da Tommaso Anasta, Nicola Chelotti e Marco Gambaro e pubblicata su X dall’economista Riccardo Puglisi, ha evidenziato l'importanza di considerare non solo i politici, ma tutti gli ospiti presenti nei talk show , al fine di valutare l'equilibrio politico e giornalistico all’interno di tali programmi televisivi. Segui su affaritaliani.it (affaritaliani)

“È stata la partita che ci aspettavamo, ricca di dinamismo e duelli. Nel primo tempo non siamo stati abbastanza fluidi e abbiamo tenuto poco la palla. Siamo stati poco brillanti nella gestione di alcune situazioni; quando eravamo in possesso siamo comunque riusciti a creare qualche problema al Frosinone”. A dirlo è Matteo Paro, viceallenatore del Torino (Juric squalificato), ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio per 0-0 contro il Frosinone. ... (sportface)