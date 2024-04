Natan ha giocato poco e spesso male Da un anno il Napoli gioca senza un leader in difesa CorSport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 22 aprile 2024) L’acquisto diin estate è stato un mistero per tutti. Il brasiliano avrebbe dovuto sostituire Kim in, una responsabilità non da. Proprio per questo motivo, il suo arrivo ada totale sconosciuto ha generato non poche perplessità. Tutti credevano che fosse una scelta rischiosa e alla fine la dirigenza azzurra ha avuto torto. Ad ogginon è neanche l’ombra di quello che è stato Kim al. Ne parla l’edizione odierna del “Corriere dello Sport“: “L’erede di Kim è un grande punto interrogativo, c’è una casella ancora vuota perchéci ha provato, ci ha messo tanto impegno, ma non è mai bastato. È arrivato dal Brasile, pochi lo conoscevano, individuato dal responsabile scouting Micheli. Ilha investito 10 milioni ...