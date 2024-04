Missione Exomars - obiettivo 2028 | cercherà tracce di vita sul Pianeta Rosso

Contratto Esa-Thales da 522 milioni per nuovi dispositivi, manutenzione, e preparare la Missione che dovrà decollare con un razzo americano tra quattro anni per cercare tracce di vita nel sottosuolo del Pianeta Rosso . Oltreoceano però la politica è scettica nel finanziare... (repubblica)

Riprendono vigore le iniziative necessarie al completamento della missione europea ExoMars 2028 per raggiungere Marte . Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha siglato con l’Agenzia spaziale Europea (Esa), un contratto del valore complessivo di circa 522 milioni di euro. Un progetto diviso in tranche che comporta la realizzazione del Modulo di Ingresso, Discesa e Atterraggio su Marte (Edlm, Entry, Descent and ... (velvetmag)

La missione in principio si chiamava ExoMars 2022 ed era stata sospesa dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. L’interruzione della collaborazione tra l’Agenzia spaziale europea (Esa) e Roscomos (l’agenzia russa) anche per le missioni lunari ha comportato un inevitabile e importante ritardo sull’ambizione di usare la Luna come avamposto per Marte. La missione ExoMars 2028 quindi riparte. Come si legge in una nota Thales Alenia ... (ilfattoquotidiano)