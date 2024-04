Minaccia di darsi fuoco davanti all’Altare della Patria a Roma

Lucca, 8 febbraio 2024 – Grande paura questa mattina all’impianto sportivo di San Cassiano a Vico a Lucca. Il proprietario della società Real Academy, che aveva in gestione l’impianto, ha minaccia to di darsi fuoco quando sono sopraggiunti sul posto i funzionari comunali, che volevano riappropriarsi delle chiavi della struttura. La concessione degli impianti, infatti, era stata revocata la scorsa estate ma già due tentativi di rientrare in ... (lanazione)

Dopo 44 ore di trattative il ragazzo che Minaccia va di buttarsi dal balcone della sua abitazione, al quinto piano di un palazzo del centro di Pescara, è stato tratto in salvo dalle forze dell'ordine ed è stato affidato alle cure del 118. Il 23enne era rimasto in piedi, senza mangiare né bere, dalle 14.30 di mercoledì 28 febbraio. Ancora non si conoscono i motivi del gesto.Continua a leggere (fanpage)

Una studentessa di 14 anni, dopo aver consegnato la verifica alla professoressa, è uscita dalla classe ed ha tentato il suicidio Minaccia ndo di lanciarsi dal cornicione della scala antincendio della scuola . Non è riuscita a mettere in atto il gesto grazie all’intervento e alla mediazione di un poliziotto . E’ accaduto nei giorni scorsi - ma la notizia è stata diffusa oggi dalla polizia - in una... (gazzettadelsud)

Un uomo si è cosparso di benzina davanti all'altare della Patria Caos a piazza Venezia , a Roma : zona bloccata e traffico in tilt per un uomo che si è legato a un palo all'altezza dell'altare della Patria e, dopo essersi cosparso di benzina, ha minaccia to di darsi fuoco . Sul posto diverse volanti della polizia e […] (sbircialanotizia)

Induno Olona, il furto diventa rapina: minacce e strattoni a una coppia di anziani - I rumori hanno svegliato i padroni di casa: a quel punto i ladri, prima di darsi alla fuga, hanno aggredito le due vittime ...ilgiorno

All'alt della polizia tenta la fuga con l'auto in centro a Trento, 35enne ubriaco bloccato in piazza Venezia - TRENTO. All'alt della polizia non si ferma e cerca di darsi alla fuga. E' quello che è successo nella serata di ieri in via Torre Vanga e un 35enne è stato denunciato per il reato di guida in stato di ...ildolomiti

Minaccia e aggredisce la compagna con una roncola, lei si rifugia nell’auto di un passante: arrestato - Pistoia, nella casa dell’uomo trovati anche alcuni fucili, pistole e munizioni. La donna è stata trasportata al pronto soccorso ...lanazione