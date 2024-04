Milan Primavera - Abate si prepara a scrivere la storia | primo successo italiano in Youth League?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ildi Ignaziosiad affrontare l’Olympiakos nella finale di Youth League: alle 18:00 appuntamento con laQuesta sera alle 18:00, poco prima del derby della prima squadra, ladelscenderà in campo per l’appuntamento con la. La formazione allenata dall’ex difensore rossonero Ignazio, sarà impegnata contro l’Olympiakos nella finale di Youth League che andrà in scena a Nyon. Dopo esser stata la primissima squadra italiana a raggiungere la finale della competizione in questione, adesso il club di via Aldo Rossi vuole alzare al cielo questo importante trofeo. Questa dovrebbe essere la formazione titolare che si contenderà la Youth League contro l’Olympiakos: Raveyre; Magni, ...