Marotta | Inter - con fatica ma sempre col coltello fra i denti! Come oggi

(Di lunedì 22 aprile 2024) Grande festa a Milano: l’conquista il suo ventesimo scudetto. Le parole di Giuseppesu Sky Sport 24 dopo il trionfo nel derby. – Giuseppedichiara: «Questo è un obiettivo che cercavamo. Lo dedico al nostro presidente Zhang, che non è qui con noi ma ha sofferto insieme a noi. Lo abbiamo sentito dopo la partita. A lui la dedica e ai nostri splendidi e straordinari tifosi. Non solo a quelli sugli spalti ma anche in quelli in tutti le città che stanno festeggiando. I meriti al leader Inzaghi e poi a tutti i miei colleghi, Ausilio, Baccin, Zanetti e tutte le aree della società, sia sportive che corporate. Donne e uomini che hanno supportato questa magnifica squadra. La seconda stella è qualcosa che mancava e che volevamo assolutamente ottenere e ci siamo riusciti. Sono molto emozionato perché vincere da una parte e ...