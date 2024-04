L’Isola dei famosi - anticipazioni del 22 aprile | il ritorno di Aras Senol ed Edoardo Franco

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 aprile 2024) Quinto appuntamento con “dei”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia, in onda stasera 22su Canale 5.Dei, il televoto del 22A commentare la puntata, con la padrona di casa Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese, Inviata in Honduras Elenoire Casalegno. Questa sera un naufrago verrà definitivamente eliminato dal gioco. Chi tra Artur Dainese, Khady Gueye, Maitè Yanes e Alvina Verecondi Scortecci dovrà tornare in Italia? A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Nel corso della puntatatorneranno in gioco. I ...