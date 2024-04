Lino Banfi dal Papa nonno del mondo Con una missione

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 22 aprile 2024) AGI - "Vi prometto che alla fine riuscirò a far dire aFrancesco 'papele papele'".scherza con i giornalisti durante la presentazione in Vaticano dell'evento "La carezza e il sorriso", l'incontro che il Pontefice avrà con nonni, anziani e nipoti, sabato prossimo nell'Aula Paolo VI, promosso dalla Fondazione Età Grande.ha raccontato della sua amicizia con Francesco, suo coetaneo ("ridiamo tanto insieme"), anche se, ha sottolineato l'attore, "io ho 6 mesi più di lui e quindi gli dico 'Santità, mi deve rispetto... e lui sorride". "La nostra amicizia si sta sempre più fortificando: c'è un'attrazione reciproca, abbiamo la stessa età e molte affinità. Veniamo da famiglie 'blasonate', di conti che non tornavano mai. Lui mi chiama ild'Italia, io lo chiamo 'l'avuelo del ...