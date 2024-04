Le pagelle del Milan |  si salva solo Adli - Theo e Calabria perdono la testa

I TOP, i FLOP e i voti ai protagonisti del match valido per la 33esima giornata di Serie A 2023/24: Pagelle Torino Frosinone Le Pagelle dei protagonisti del match tra Torino Frosinone , valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. voti : Torino (3-4-1-2): Milinkovic 6.5; Tameze 6, Buongiorno 6, Rodriguez 5.5; Bellanova 6, Ilic 5.5 (dall’85 […] (calcionews24)

Roma, 21 aprile 2024 - Incredibile assolo di Tadej Pogacar alla Liegi-Bastogne-Liegi 2024. Il fenomeno sloveno è scattato a 34,8 chilometri dal traguardo, ed è stata una cavalcata trionfale. Il ciclista della UAE Emirates vince la manifestazione per la seconda volta, dopo il 2021, centrando il sesto successo della carriera nelle "classiche monumento". Pogacar ha lasciato tutti sulla Cote de la Redoute, precedendo al traguardo il francese Romain ... (sport.quotidiano)

All’UP-Power Stadium, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e Monza : le Pagelle del match I top e FLOP e i voti ai protagonisti del match valido per la giornata di Serie A 2023/24: Pagelle Monza Atalanta . VOTI A FINE PARTITA Monza (4-2-3-1): Di Gregorio 5,5, Birindelli 5,5, Izzo, 5 […] (calcionews24)

Inzaghi 10 È il condottiero di questo scudetto. Non si è mai demoralizzato dopo la beffa del maggio 2022, con il tricolore andato al Milan, e ha costruito una... (ilmessaggero)

I TOP, i FLOP e i voti ai protagonisti del match valido per la 33esima giornata di Serie A 2023/24: Pagelle Milan-Inter Le Pagelle dei protagonisti del match tra Milan e Empoli, valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: Thuram FLOP: Calabria voti : MILAN (3-5-2): Maignan 5.5; Calabria 4, Gabbia 6, Tomori 6.5; Musah […] (calcionews24)

La gioia del Presidente Zhang in un videomessaggio social - I profili social dell’Inter hanno pubblicato un videomessaggio del Presidente Zhang: “Oggi è un giorno speciale, un giorno storico per ...sportmediaset.mediaset

I complimenti del Toro all'Inter per la vittoria dello scudetto - Il Torino si è congratulato con l'Inter che, battendo il Milan,ha conquistato in anticipo il suo ventesimo scudetto. Congratulazioni @Inter per la vittoria del ...torinogranata

pagelle Milan-Inter derby: Thuram è la firma scudetto 8, maestro Mkhitaryan 7, Leao come le farfalle 5 - Tenero tenero sul corner del primo gol, quando perde malamente il duello di testa con Pavard: errore che pesa maledettamente. Ancora una serata storta: è un big, da lui è doveroso pretendere molto di ...corriere