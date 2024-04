LA TELEFONATA CHOC DI MELONI ALLA RAI | DOVEVATE FARNE UNA QUESTIONE DI SOLDI

“Qui a Miami è una bella giornata, in tutti i sensi. Con mia moglie stiamo facendo una passeggiata in spiaggia assieme al cane…” Onorevole Di Giuseppe , come immaginerà non l’ho chiamata per sapere ...

Alessio Moroni, una vita spezzata a 20 anni. CHOC a Vanzago per il ragazzo morto in incidente - Violento impatto tra il giovane in moto e la vettura guidata da una 62enne, che si è sentita male quando ha appreso la notizia del decesso. L’ultimo dono del 20enne: via libera alla donazione degli or ...ilgiorno

La TELEFONATA CHOC: «Papà è con noi, ma adesso è in cielo» - Con queste parole oggi sul luogo della strage la moglie di Adriano Scandellari, Sabrina Greggio ha avvisato le figlie che il loro padre non ce l'aveva fatta. A Noventa invece si continua a pregare per ...padovaoggi

Nicholas, il 25enne sopravvissuto alla strage di Suviana: «È sotto CHOC, i polmoni salvi perché si è coperto il viso con una maglietta» - La testimonianza di Nicholas Bernardini, che si trovava nella centrale di Bargi, riportata dal padre Vittorio: «Mi ha chiamato piangendo, mi ha detto che stava bene e che era lì con i suoi colleghi fe ...corrieredibologna.corriere