La stagione del Napoli - parlano Bagni e Corbo

(Di lunedì 22 aprile 2024) L’ex centrocampista di Inter eSalvatore(campione d’Italia nel 1987) ha rilasciato un’intervista a Il Mattino. Di seguito le sue parole. “Ilnon c’è più, la squadra si è persa. Si è sempre giustificato tutto con errori di mercato, allenatori sbagliati o scelte societarie discutibili. Ma adesso sono loro. La colpa è anche dei giocatori”. Ora i giocatori del… “La responsabilità adesso è solo di chi va in campo. Ci sta tutto nel calcio, ma la rabbia la devi avere e invece non si è proprio vista negli ultimi tempi. Un peccato. Una squadra così dimessa proprio non si può vedere”. Cominciando dall’allenatore. Chi è il più indicato? “Io spero sempre in Gasperini. Punterei su di lui perché è uno tosto oltre ad essere un allenatore che insegna calcio. Uno che si fa rispettare, ...

Il Tolentino chiude la stagione casalinga ospitando il Montegranaro (ore 16.30). È il penultimo match del campionato di Eccellenza: i cremisi hanno già la matematica salvezza in tasca, ma vogliono ... (sport.quotidiano)

Attenti a definirla stagione sfortunata , in crisi è il modello imprenditoriale del Napoli Non è una stagione sfortunata questa. Non sarà sfortuna nemmeno il disastro che potrebbe esserci la prossima ... (ilnapolista)

In Inghilterra sono sicuri su Chaka Traoré: il suo mancato arrivo dal Milan ha salvato la stagione del West Bromwich Albion (pianetamilan)

orgoglio so per la prestazione dei suoi, ma ancora di più per il secondo posto finale, Attilio Caja tesse le lodi dei suoi ragazzi, ma anche del pubblico biancoblù numerosissimo, oltre 200, presene ... (sport.quotidiano)

L’Inter vince lo scudetto se...: tutti gli scenari per la vittoria del titolo 2024 - Tutti i possibili scenari per la conquista dello scudetto da parte dell’Inter che stasera affronterà il Milan nella partita decisiva per diventare Campioni d’Italia ...corriere

Fiorentina, Burdisso lascerà a fine stagione. Lo vuole De Rossi come ds per la Roma - Nicolas Burdisso non sarà più il direttore sportivo della Fiorentina. Le strade dell`ex-difensore centrale diventato prima dirigente del Boca Juniors e poi tornato.calciomercato

