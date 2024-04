La regina Elisabetta e quell’ultima volta sul balcone di Buckingham Palace

Solo Sarah Ferguson ha reso omaggio - via social - alla sovrana, morta nel 2022, ma gli altri non l'hanno certo dimenticata. Stando all'ex maggiordomo Grant Harrold in serata la famiglia brinderà a lei e sulla sua tomba a Windsor ci saranno fiori freschi (vanityfair)

«Cosa avrebbe fatto la Regina Elisabetta in questa situazione?». Tanti si sono posti questa domanda nelle ultime settimane, con i Windsor colpiti da una tragedia dopo l’altra. Drammi, in particolare, che stanno trasformando questo periodo in uno dei peggiori di sempre per la royal family britannica. Che si trova, in primis, a dover gestire, in parallelo, due tumori: quello del sovrano, re Carlo, e della futura Regina, Kate Middleton (con tutto ... (amica)

Nonostante sia un'opera di completa finzione, The King's Man - Le origini riporta un dettaglio sulla corona inglese che corrisponde a realtà: ecco quale (ilgiornale)

Liz Truss è passata alla storia britannica perché è stata il primo ministro con la permanenza più breve: è rimasta in carica solo 45 giorni. L’ex premier in una intervista al The Sun ha voluto ricordare la Regina Elisabetta nel suo ultimo incontro avuto al Castello di Balmoral, in Scozia, il 6 settembre 2022. Due giorni dopo la celebre sovrana sarebbe morta. “Era arguta e spiritosa. – ricorda la Truss – Ricordo che trascorremmo circa 20 minuti ... (ilfattoquotidiano)

È stata una delle ultime persone a parlare con la Regina Elisabetta, prima della sua morte l’8 settembre 2022. Liz Truss, ex prima ministra del Regno Unito per soli 45 giorni, ha pubblicato su Daily Mail un estratto del suo nuovo libro “Ten Years to Save the West” in cui racconta l’ultimo incontro con la sovrana, due giorni prima della scomparsa. “Pace yourself”, che si potrebbe tradurre con “Mantieni la calma”, sarebbero le ultime parole ... (thesocialpost)