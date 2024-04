La Polonia ospiterà armi nucleari se Nato lo decidesse - Mosca | Prenderemo provvedimenti

(Di lunedì 22 aprile 2024) Lacontinua a prendere contromisure nei confronti della Russia, in vista del mancato cessate il fuoco in Ucraina e delle possibile conseguenze del conflitto nel resto d’Europa e degli Stati Uniti. Oggi, il Il presidente polacco, Andrzej Duda, ha dichiarato che laè “pronta” ad accoglieresul suo territorio se la L'articolo proviene da Il Difforme.

Mosca, 'armi nucleari in Polonia Adotteremo misure': L'esercito russo adotterà le misure necessarie per garantire la sicurezza nazionale se la Polonia ospiterà armi nucleari: lo ha annunciato il Cremlino, come riporta la Tass. .

Orban: "L'Occidente a un passo dall'inviare le truppe in Ucraina" | Forze armate tedesche "devono esercitarsi come in guerra": ...