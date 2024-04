(Di lunedì 22 aprile 2024) Per lungo tempo Matteoha portato avanti la suamostrandosi alla luce del sole per non destare sospetti. Pur usando false identità e diverse accortezze, il boss di Cosa Nostra aveva continuato a vivere in Sicilia e a presenziaresuinetwork.

Percorsi privilegiati in ospedale, telefonini, schede telefoniche e tac: ecco Come Cosimo Leone , tecnico radiologo presso l'ospedale di Marsala, avrebbe aiutato Messina Denaro quando a fine 2020 ha ...

I pm della dda di Palermo hanno chiesto 20 anni di carcere per Rosalia Messina Denaro , detta "Rosetta", sorella di Matteo Messina Denaro : è accusata di associazione mafiosa aggravata e ...

La latitanza di Messina Denaro passava anche dai social: online era il medico di Milano Francesco Averna - Per lungo tempo Matteo Messina Denaro ha portato avanti la sua latitanza mostrandosi alla luce del sole per non destare sospetti ...fanpage

Il profilo social di Matteo Messina Denaro - Ecco il profilo social di Matteo Messina Denaro. Il boss latitante per trent'anni e simbolo della mafia stragista, ...tp24

Matteo Messina Denaro e i tre tatuaggi fatti da latitante per “non dimenticare”: il significato - Svelato il significato dei tre tatuaggi fatti da Matteo Messina Denaro mentre era latitante a Palermo per "non dimenticare".tag24