La Cina è malata e rischia di contagiare l'Occidente. Il monito dell'Fmi

(Di lunedì 22 aprile 2024) Se lasi ammala di debito, è un problema di tutti. L’ultimo Fiscalr del Fondo monetario internazionale, diffuso a margine degli Spring meetings a Washington, contiene un passaggio passato decisamente sottotraccia: il debito cinese è un grande bacillo per il mondo e il rischio di infettarsi è alto. Tutta colpa del costante aumento dei deficit sovrani, onda lunga della pandemia e dei piani per contrastare l’aumento dei prezzi, all’indomani dell’aggressione russa all’Ucraina. Ed è proprio questo il punto, il debito cinese continua a correre, con la ragionevole prospettiva di imbrigliare la crescita globale. “I due grandi rivali economici del mondo,e Stati Uniti, determineranno gran parte dell’aumento del debito pubblico globale nei prossimi cinque anni”, si legge nel documento messo a punto dal Fmi. Il quale, va detto, ...

