La Basilicata al centrodestra - Bardi Dedico la vittoria ai lucani

Vito Bardi ottiene la conferma a governatore della Basilicata con largo distacco (58-40% la forchetta provvisoria) su Piero Marrese, su cui il centrosinistra ha puntato dopo una serie di retromarce. Lo spoglio, iniziato a rilento, toglie la corona di partito più votato al M5s, che alle Regionali del 2019 e alle Politiche del 2022 era andato oltre il 20% e ora vede più che dimezzati i consensi (attorno all'8%) L'articolo Basilicata: Bardi ... (firenzepost)

Il centrodestra resta alla guida della Basilicata. In un voto segnato dal forte astensionismo (alle urne il 49,8%), Vito Bardi ottiene la riconferma con largo distacco (58-40% la forchetta provvisoria) su Piero Marrese, su cui il centrosinistra ha puntato dopo una serie di retromarce. Lo spoglio iniziato a rilento toglie la corona di partito più votato al M5s, che alle Regionali del 2019 e alle Politiche... (gazzettadelsud)

Roma, 22 apr. (askanews) – “vittoria del centrodestra e di tutta la coalizione in Basilicata, con Vito Bardi riconfermato Presidente della Regione. Ringrazio di cuore tutti i cittadini che hanno voluto confermare il loro sostegno alle nostre politiche. La vostra fiducia è il motore che ci spinge avanti ogni giorno”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “I miei auguri di buon lavoro a Vito Bardi, alla giunta che si ... (ildenaro)

