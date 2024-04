La Basilicata al centrodestra - Bardi Dedico la vittoria ai lucani

Potenza, 22 apr. (askanews) – Vito Bardi in vantaggio di 13 punti sul diretto avversario quando è stata superata la metà dello scrutinio per le elezioni regionali in Basilicata . Con 394 sezioni su 682 il presidente uscente, e candidato del centrodestra , è al 55,8%%, sopravanzando nettamente il candidato del centrosinistra Piero Marrese, al 42,9%. Per il terzo candidato, Eustachio Follia, l’1,3% dei voti. “Vittoria del centrodestra e di tutta ... (ildenaro)

POTENZA (ITALPRESS) – Il centrodestra vince le elezioni regionali in Basilicata . Quando mancano un centinaio di sezioni al termine dello scrutinio, il governatore Vito Bardi è in netto vantaggio, col 55,64% sull'esponente di centrosinistra e M5s Piero Marrese che si ferma al 43,08%, mentre Eustachio Follia (Volt) 1,28%.“E' una grande responsabilità verso i lucani – ha detto Bardi – continuerò ad essere il pesidente di tutti. Dedico a tutti i ... (iltempo)

