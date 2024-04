L' 8 maggio i vertici Rai in commissione di vigilanza 

Roma, 22 aprile 2024 - I Vertici Rai verranno convocati in commissione di Vigilanza il prossimo 8 maggio. Ad annunciarlo è stato la presidente Barbara Floridia, spiegando che "si tratta di un'audizione programmata da tempo e comunicata in ufficio di presidenza ai rappresentanti dei gruppi giorni fa". "Avevo previsto questa audizione e, diversamente da quanto affermato da alcuni esponenti politici, al netto dei comunicati stampa di questo o di ... (quotidiano)

“I vertici Rai verranno convocati in commissione di Vigilanza il prossimo 8 maggio. Si tratta di un’audizione programmata da tempo e comunicata in ufficio di presidenza ai rappresentanti dei gruppi giorni fa”. È quanto annuncia in una nota la senatrice del M5S e presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia. Floridia: “I vertici Rai verranno convocati in commissione di Vigilanza il prossimo 8 maggio. Si tratta di un’audizione ... (lanotiziagiornale)

