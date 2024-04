Khady Gueye attacca Samuel Peron | Vergognati - questa è cattiveria

(Di lunedì 22 aprile 2024) La terza settimana di permanenza a L’Isola dei Famosi è iniziata con uno scontro fraa causa del…cibo. Come sappiamo lo spirito dell’isola nei giorni scorsi ha punito, Alvina Verecondi Scortecci e Pietro Fanelli per aver mangiato del cibo rubato da un altro naufrago tutt’ora misterioso (pare possa essere stato Peppe, ma chissà se lo scopriremo mai) dimezzandogli la razione di riso giornaliera, da 20 grammi a 10 grammi. Quando però durante un pasto è avanzato del riso, la modella ha preteso un’altra porzione egliel’ha negata. “No, se ne avanza tu non ne hai diritto“, le ha risposto, “Tu hai diritto solamente alla tua porzione, se ...

Lo ammettiamo, quest’annno non stavamo seguento per nulla l’Isola dei Famosi tant’è che non abbiamo postato nulla sul suo cast perchè di base è uno di quei programmi estremamente noiosi sempre ...

