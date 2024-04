Jeanne Du Barry - Maïwenn | La troupe aveva paura di Johnny Depp

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 22 aprile 2024) La regista e co-protagonista del film presentato a Cannes ha svelato un particolare della lavorazione. Tra pochi giorni anche il pubblico americano potrà vedere al cinema l'ultimo film con protagonistadu- La favorita del re, diretto dae apertura dell'ultimo Festival di Cannes. La lavorazione pare sia stata contraddistinta da diverse tensioni tra la regista francese e la star americana e in una nuova intervista a The Independent,non ha avuto peli sulla lingua. "Devo essere onesta. È difficile girare con lui, tutta laperché ha un tipo di umorismo diverso e non sapevamo se sarebbe arrivato in orario o se sarebbe stato in grado …