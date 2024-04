Inter - Calhanoglu si vendica | attacco clamoroso al Milan – FOTO

Milan-Inter è la partita di Lautaro Martinez e Calhanoglu. I due leader della stagione nerazzurra hanno l’occasione di chiudere nel modo migliore. E farlo contro i rossoneri avrebbe un valore simbolico. PROTAGONISTI NECESSARI – Milan-Inter è una partita che chiama Lautaro Martinez e Calhanoglu. In una gara in cui i nerazzurri hanno la possibilità di diventare protagonisti attivi del proprio destino in modo unico, serve la prestazione in campo ... (inter-news)