Induno Olona - il furto diventa rapina | minacce e strattoni a una coppia di anziani

(Di lunedì 22 aprile 2024) Sono stati momenti di paura quelli vissuti da unadinella notte tra sabato e ieri, domenica 21 aprile, a, vittime dei malviventi entrati nell’abitazione per mettere a segno un, poi degenerato in. Indagano i carabinieri di Varese. L’episodio ha suscitato allarme a. Secondo una prima ricostruzione i malviventi si sono introdotti nella villetta e probabilmente hanno fatto qualche rumore di troppo che ha svegliato i padroni di casa. A quel punto i ladri, con il volto coperto, li hanno minacciati e anche strattonati prima di darsi alla fuga. Una brutta esperienza per lasotto shock, mentre continuano le indagini da parte dei carabinieri.

Lo spavento, gli spintoni: rapina in villa sabato notte a Induno Olona - I residenti, presenti in casa, aggrediti e strattonati. Malviventi travisati forse entrati in casa per un furto: non avevano armi. Sulla vicenda indagano i carabinieri del nucleo Operativo della Compa ...varesenews

Il Mercato della Terra del Piambello sbarca anche a Bisuschio - Dopo i classici appuntamenti a Induno Olona, le bancarelle dei produttori locali arrivano anche in un’altra località della Valceresio. Nella mattinata di sabato 27 aprile, in piazza della Chiesa, oppo ...varesenoi

Giorgio Castelli candidato sindaco a Induno Olona: per il noto imprenditore e docente universitario è un ritorno alla politica attiva - Induno Olona, 22 aprile 2024 -L’Ing. Giorgio Castelli annuncia ufficialmente la sua candidatura a Sindaco di Induno Olona, per le prossime elezioni comunali previste per nelle giornate dell’8 e 9 ...varese7press