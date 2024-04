In Basilicata vince il centrodestra - Meloni ringrazia i cittadini

Potenza, 22 apr. (askanews) – Vito Bardi in vantaggio di 13 punti sul diretto avversario quando è stata superata la metà dello scrutinio per le elezioni regionali in Basilicata. Con 394 sezioni su 682 il presidente uscente, e candidato del centrodestra, è al 55,8%%, sopravanzando nettamente il candidato del centrosinistra Piero Marrese, al 42,9%. Per il terzo candidato, Eustachio Follia, l’1,3% dei voti. “Vittoria del centrodestra e di tutta ... (ildenaro)

Elezioni regionali in Basilicata, vince il centrodestra e Vito Bardi viene confermato presidente. Secondo, ma staccato, Piero Marrese, candidato del centrosinistra. Bardi viene quindi confermato presidente, come era emerso anche dai primi instant poll diffusi da Telenorba e realizzati dalla società specializzata Yoodata. I 568mila aventi diritto al voto erano chiamati a scegliere anche i 20 consiglieri regionali. In campo ci sono in totale 13 ... (lanotiziagiornale)

A leggerla oggi suona come una gufata. Angelo Chiorazzo, candidato del Pd al Consiglio regionale della Basilicata, solo tre giorni fa, diceva con un certo entusiasmo: "Stiamo andando fortissimo, riempiamo tutte le piazze a differenza del centrodestra, noi siamo uniti e loro no. La partita è apertissima, ce la stiamo giocando e penso che vinceremo". Nell'intervista a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ai microfoni di Giorgio Lauro e Geppi ... (liberoquotidiano)

E’ il giorno della Basilicata. Si profila una vittoria netta, tonda, per il centrodestra e il governatore uscente della Basilicata Vito Bardi. “Aspettiamo le schede vere” aveva detto Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, ai microfoni di Rainews dopo i primissimi instant poll Yoodata, che attestavano il governatore uscente su una forbice 53-57% e Piero Marrese tra il 41-45%. Ma quando sono arrivati i primi ... (secoloditalia)

Gli Ultimi sondaggi sulle elezioni regionali in Basilicata del 21 e 22 aprile sono quelli pubblicati da alcune società ad inizio aprile. Nelle due settimane che precedono il giorno del voto, infatti, le rilevazioni sono vietate. Andiamo a vedere i numeri e chi era in testa. Ultimi sondaggi elezioni (ilgiornaleditalia)