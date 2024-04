Il Pd anche al Senato presenta un odg sul diritto di aborto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il Partito democratico hatoalun ordine del giorno al decreto legge Pnrr che riguarda ilall'e il ruolo dei consultori. Il dispositivo ricalca gli impegni del testo giàto alla Camera. L'odg a prima firma Beatrice Lorenzin e Francesco Boccia punta a assicurare che non sia minata in alcun modo la piena attuazione della legge 194 e non venga ristretto "ildelle donne ad avere accesso ad un'interruzione volontaria di gravidanza". Ai Dem hanno depositatoun emendamento soppressivo, sempre al dl Pnrr, della norma contestata sui consultori. Il provvedimento è atteso in Aula a Palazzo Madama da domani.