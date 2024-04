Highlights e gol Milan-Inter 1-2 | Serie A 2023 2024 VIDEO

Il video con gli Highlights e i gol di Roma-Bologna 1-3, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2023/2024. All’Olimpico enorme prova di forza dei felsinei, che con questo successo blindano o quasi la qualificazione Champions e battono una diretta concorrente che arrivava allo scontro diretto in grande fiducia: in gol nel primo tempo El Azzouzi in rovesciata e poi Zirkzee, nella ripresa accorcia le distanza Azmoun ma la richiude ... (sportface)

Il video con gli Highlights e i gol di Milan-Olympiacos, match valevole per la finale di UEFA Youth League 2023/2024. I rossoneri di Ignazio Abate affondano nel secondo parziale di gioco dopo un primo tempo a reti inviolate. Nel giro di meno di sette minuti la formazione greca trova ben tre gol e di fatto chiude il match conquistando il trofeo. LA CRONACA IL tabellino CON I voti The post Highlights e gol Milan-Olympiacos 0-3: voti e ... (sportface)

Monza-Atalanta, partita della trentatreesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il VIDEO con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Brianteo. BLITZ ? Monza-Atalanta 1-2 nella partita della trentatreesima giornata di Serie A. La Dea è reduce dalla straordinaria qualificazione alle semifinali di Europa League, dopo aver superato nel doppio confronto il Liverpool. Buon ritmo imposto alla ... (inter-news)

Salernitana-Fiorentina, partita della trentatreesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il VIDEO con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno. SEMPRE PIÙ VERSO LA B ? Salernitana-Fiorentina 0-2 nella partita della trentatreesima giornata di Serie A.La Fiorentina alla fine ritrova la luce in fondo al tunnel. Vittoria 0-2 in casa della Salernitana ultima in classifica, ... (inter-news)

Sassuolo-Lecce, partita della trentatreesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-3: questo il VIDEO con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium. DEMOLITO ? Sassuolo-Lecce 0-3, nella partita della trentatreesima giornata di Serie A. Il Lecce di Gotti trova la seconda vittoria consecutiva in campionato e si avvicina sempre di più all’obiettivo salvezza. A Reggio Emilia, contro il Sassuolo, i ... (inter-news)