Ginnastica artistica - Europei Rimini 2024 | prova podio per l’Italia senior

Gli Europei 2024 di ginnastica artistica maschile si disputeranno a Rimini dal 24 al 28 aprile. L’Italia tornerà a ospitare la rassegna continentale a quindici anni di distanza dall’edizione di Milano e la nostra Nazionale proverà a essere grande protagonista di fronte al proprio pubblico. I Moschettieri si presenteranno all’appuntamento per difendere il titolo a squadre conquistato dodici mesi fa e lanceranno ufficialmente la volata verso le ... (oasport)

Il Trofeo di Jesolo si è concluso con le Finali di Specialità. La Classicissima della Polvere di Magnesio, che ieri ha regalato la prestigiosa vittoria dell’Italia nella gara a squadre contro Brasile, USA, Canada, Francia, ha salutato gli appassionati della Ginnastica artistica con una domenica spettacolare riservata ai singoli attrezzi. Non sono arrivati successi per la nostra Nazionale seniores, ma sono giunti tre podi. Alice D’Amato ha ... (oasport)

Altre tre medaglie per l’Italia nelle finali per attrezzo della seconda ed ultima giornata del Trofeo Città di Jesolo 2024 di Ginnastica artistica. Alice d’Amato chiude al secondo posto nella finale senior alle parallele con il punteggio di 14.700, lo stesso della brasiliana Rebecca Andrade, che però la spunta nel duello. Terza posizione per la tedesca Elisabeth Seitz (14.100), mentre Asia d’Amato paga la caduta ad inizio esercizio ed è settima ... (sportface)

La DIRETTA testuale LIVE della seconda giornata del Trofeo Città di Jesolo 2024 di ginnastica artistica, che vede andare in scena le finali di specialità: ecco, di seguito, le informazioni per seguire le gare. Dopo una prima giornata dedicata alle gare a squadre e All-Around individuali, sia junior che senior tornano in pedana per cimentarsi nelle finali per attrezzo. Prosegue dunque per le ginnaste l’importante test internazionale in vista ... (sportface)

