Già in vendita i biglietti per Pisa-Catanzaro

Considerando i tagliandi distribuiti ai bambini nell’ambito del progetto Scuola Biancazzurra, la Prevendita dei biglietti per la gara col Pineto ieri sera ha toccato quota 3.450. Questo significa che sommando abbonati e sponsor è già stato raggiunto il tetto delle 8mila presenze. Il record stagionale risale al match col Pescara (8.542 spettatori), quando nel settore ospiti erano arrivati oltre mille tifosi del Delfino. Non è azzardato ipotizzare ... (sport.quotidiano)

Con l’ultima gara della seconda fase ancora da disputare, sale già la febbre Playoff in casa Pallacanestro 2.015. Scatta infatti già oggi la prevendita dei biglietti per gara1 e gara2 dei quarti di finale contro Vigevano, match che saranno disputati domenica 5 maggio alle ore 18 e martedì 7 alle 20.30 all’Unieuro Arena. Da subito la vendita sarà libera e aperta a tutti, ma gli abbonati avranno il diritto di prelazione sul posto fino mercoledì ... (sport.quotidiano)

Pisa, 15 aprile 2024 - La società Ssc Bari informa che la prevendita dei biglietti validi per la gara Bari-Pisa, in programma allo stadio “San Nicola” sabato 20 aprile (14.00) è già attiva e terminerà alle 19.00 di venerdì 19 aprile. I biglietti saranno disponibili nei punti vendita del circuito TicketOne e online tramite il sito web sscbari.ticketone.it. INFO - Di seguito le principali informazioni: Non possono acquistare i biglietti del ... (sport.quotidiano)

La polizia Giapponese ha arrestato un uomo di 36 anni accusato della vendita illegale di file di salvataggio. Il gioco in questione è Pokémon violetto e la legge che è stata violata risale al 2019. Come leggiamo sul sito Giapponese NHK News, la polizia ha individuato l’uomo il 9 aprile. L’indagine aveva dimostrato che l’arrestato utilizzava strumenti illegali per creare dati di salvataggio modificato per Pokémon violetto, in modo da modificare ... (game-experience)

Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina si è riunito alla Questura di Avellino il Gos per analizzare i suggerimenti dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che aveva individuato dei fattori di rischio per il match Avellino-Benevento, in programma lunedì 15 aprile al ‘Partenio-Lombardi’. Il Gos, come era lecito attendersi, ha stabilito che per acquistare i tagliandi per il settore ospiti sarà necessario essere in possesso ... (anteprima24)